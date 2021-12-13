Підлітку, який скоїв резонансну ДТП у Луцьку, оголосили про підозру

16-річному водієві Renault Megane з Луцька повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

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Що відомо про масштабну ДТП у Луцьку

12 грудня близько 14:30 на проспекті Соборності трапилася резонансна ДТП. Відомо, що 16-річний водій Renault Megane втікав від патрульних. У салоні його автівки було ще 2 підлітків. Усі вони – студенти першого курсу місцевого коледжу.

Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола,

– розповіли у МВС.

Деталі про постраждалих

Унаслідок ДТП четверо жінок отримали забої та переломи. Після отримання медичної допомоги вони повернулися додому.

Найважчий стан у 39-річної мешканки Луцька. Наразі вона перебуває у комі в реанімації, а її 5-річний син – в обласній лікарні із забійною травмою чола.

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