Підліток роз'їжджав по Львову на "геліку": батько запевняє, що дозволу не давав

У Львові 15-річний хлопець катався на автомобілі Mercedes-Benz G500. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху.

Патрульні розповіли, що інцидент трапився 21 лютого на вулиці Зеленій у Львові. Поліція викликала батька хлопця.

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Що відомо про дитину на Mercedes-Benz

Вчора (21 лютого – 24 Канал) вдень на вулиці Зеленій патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz G500 за порушення ПДР його керманичем,

– повідомили патрульні.

Коли водія зупинили, то виявилось, що він – неповнолітній. На місце події викликали батька. Він каже, що не знав, що син взяв автівку.



За кермом Mercedes-Benz у Львові їздила дитина

"На 50-річного чоловіка склали протокол за вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення", – повідомили правоохоронці.

Вони також закликали пильнувати своїх дітей та пам'ятати, що їхня поведінка залежить від правильного виховання.

За цією статтею батько сплатить штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

У Луцьку неповнолітній влетів у натовп: йому оголосили вирок

У грудні 2021 року неповнолітній 16-річний підліток влетів у натовп. Після цього він почав втікати. Далі влетів у стовп неподалік від місця першої аварії. Відомо, що він їхав на Renault Megane.

Внаслідок аварії загинула 39-річна жінка, ще шестеро перехожих – постраждали.

Підлітка звинувачували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

розбій;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини;

незаконне заволодіння автівкою.

У січні 2023 року йому винесли вирок – 7,5 років позбавлення волі. Суд вирішив задовольнити прохання обвинувачення.