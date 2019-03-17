Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
Ворог знає про нашу досвідченість, і на п'ятому році війни вдається до підлих хитрощів. Пастка може очікувати українських бійців навіть там, де вже давно немає війни.
В один з крайніх наших виїздів на Схід стався інцидент: протипіхотна міна МОН-50 була встановлена таким чином, що "дивилася" в небо. І на ній нанесено напис "Противнику". Сапер підійшов, перевернув її і вона здетонувала, – розповідає інструктор з мінно-вибухової справи фонду "Повернись живим" Євген.
Він – досвідчений сапер, який передає свої знання військовослужбовцям. Кожні два тижні – відрядження на Схід, а також до курсантів у військові виші. На його рахунку вже близько 500 підготовлених фахівців.
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Наше завдання – спрямувати сапера таким чином, щоб він вмів передбачати такі речі та працювати з ними. Ми передаємо свій бойовий досвід як штатним саперам різних підрозділів, так і позаштатним, які будуть залучатися до певних масштабних операцій. Це – важливий напрямок роботи, адже зараз ворог закладає міни різних модифікацій, – говорить Євген.
У кожну поїздку інструкторів на Схід фонд "Повернись живим" передає підрозділам саперне обладнання. А зараз ми почали закуповувати індивідуальні сумки сапера. Вони створені українськими фахівцями за американським зразком. Перші зручні та компактні сумки вже передали у бригади. До них входять необхідні саперам приладдя: щуп, кусачки-бокорізи, паракорд, стяжки, карабін, "кішки" та інше.
Один комплект сапера EOD-1M коштує близько 7 тисяч гривень. Допомогти придбати їх для українських фахівців можна тут.
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