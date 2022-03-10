Підло стріляють по житлових кварталах, – Кім про ситуацію в Миколаєві і як боронитимуть місто

Окупанти обстріляли блокпости в Миколаєві та підло ціляться в житлові квартали. З одного боку їх вже витяснули на кілька кілометрів.

Через обстріли окупантів в Миколаєві загинули українські військові, але кількість наразі невідома. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА 10 березня.

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Засранці стріляють по блокпостах. Вчора (9 березня – 24 канал) були в нас, на жаль, втрати… Нічого з цим не можна зробити. Вони підло стріляють по житлових кварталах,

– каже Кім.

Зараз військові в Миколаєві продовжують готуватися до наступу ворога. До супермаркетів, які розташовані ближче до окупантів, закупляють продукти. Так місцева влада хоче забезпечити жителів, якщо раптом на них нападуть.

Кім дякує всім волонтерам та підприємцям. "Разом – ми сила", – додає він.

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