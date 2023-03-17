Моторошний інцидент трапився у ніч на 17 березня – деталі передає 24 Канал.

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Очевидці повідомили, що чули звуки, схожі на "хлопки"

У селищі Голубоє, що у Підмосков'ї, у ніч на 17 березня було неспокійно. Чоловік з балкона багатоповерхівки пускав феєрверки.

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Згодом зловмисник дістав зброю і почав стріляти по дворі. Російські ЗМІ, посилаючись на МВС країни-агресорки у Московській області, стверджують, що очевидці повідомили правоохоронним органам про звуки, схожі на "хлопки".

Місцеві телеграм-канали пишуть, що коли поліція прибула на місце подій, чоловік без пручань відкрив двері та почав давати свідчення. Обставини з'ясовуються.

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