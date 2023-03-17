Жуткий инцидент произошел в ночь на 17 марта – детали передает 24 Канал.

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Очевидцы сообщили, что слышали звуки, похожие на "хлопки"

В поселке Голубое в Подмосковье в ночь на 17 марта было неспокойно. Мужчина с балкона многоэтажки пускал фейерверки.

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Впоследствии злоумышленник вытащил оружие и начал стрелять по двору. Российские СМИ, ссылаясь на МВД страны-агрессорки в Московской области, утверждают, что очевидцы сообщили правоохранительным органам о звуках, похожих на "хлопки".

Местные телеграмм-каналы пишут, что когда полиция прибыла на место событий, мужчина без сопротивлений открыл дверь и стал давать показания. Обстоятельства выясняются.

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