У Підмосков'ї палало видавництво "Просвещение", яке хоче прибрати Україну з підручників

У ніч із 2 на 3 травня загорівся склад видавництва "Просвещение" у Підмосков'ї. Палало майже 34 тисячі квадратних метрів складу.

Відомо, що на цих складах зберігали друковану продукцію. Пожежу росіянам вдалося локалізувати лише приблизно 4 ранку. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Натомість ліквідували загоряння лише під ранок. Наразі інформації про постраждалих немає.

Пожежники прибули занадто пізно

Склад "Просвещение" розміщений на Кудиновському шосе в окрузі Богородський. Пожежники приїхали вже тоді, коли полум'я повністю охопило будівлю. Впродовж локалізації пожежі прибувало все більше рятувальників і загалом їхня кількість сягнула 100 людей.

Там провалився дах. Все, що було на складі – згоріло.

Це видавництво хотіло прибрати згадки про Україну з підручників

У квітні керівництво видавництва "Просвещение" наказало своїм співробітникам "звести до мінімуму згадки Києва та України у шкільних підручниках".

Росіяни планують прибрати зі шкільних книг усе, що може нагадати про Україну. Дійшло до того, що один з підручників хочуть випускати без прізвища автора на обкладинці, адже він є громадянином України.

Пожежа на складі неподалік від Москви / Фото Mash і скриншоти

Загадкові пожежі та "хлопки" в Росії: останні події

У російському Бєлгороді кілька днів поспіль щось "хлопає". 1 травня горіли резервуари з паливом й були чутні вибухи. Згодом виявилось, що горять приміщення, які належать міноборони Росії. Численні звуки "хлопків" могли видавати боєприпаси.

2 травня теж сталася велика пожежа неподалік міста – люди посеред дня чули вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами.

3 травня звуки, які схожі на вибух, чули в центрі Бєлгорода. Звук був гучним, тож спрацювали сигналізації автівок.

2 травня масштабна пожежа сталася на Пермському пороховому заводі. Двоє працівниць загинуло, а ще одна постраждала.

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