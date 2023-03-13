У Підмосков'ї масштабна пожежа на складі: росіяни вночі бідкались через вибухи
У російському місті Одинцово, що у Московської області, спалахнула масштабна пожежа на складі. Росіяни бідкались через вибухи.
Інцидент трапився орієнтовно о 3:20 13 березня. Через це мешканцям Підмосков'я тривожно з самого понеділка, деякі прокинулись та знімали пожежу на відео.
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Що знову трапилось у Підмосков'ї
У Московській області вогнеборці ліквідують пожежу площею 4 320 квадратних метрів. Горить склад в Одінцово,
– побідкались російські рятувальники.
Вони також поспішили написати, що біля будівлі завалилась покрівля на площі 2 000 квадратів.
Мовляв, рятувальники до гасіння залучили 83 особи та 23 одиниці техніки. Ба більше, вони навіть написали, що нібито провели вимірювання повітря і шкідливих речовин не виявили. Проте, як показує досвід, вірити ворогам немає сенсу.
Пожежа в російському Підмосков'ї: дивіться відео
Ба більше, за даними російських пропагандистів, інформація про загиблих чи поранених не надходила.
Місцева громадянка зняла пожежу на відео з вікна свого будинку. Вона також побідкалась, що вогонь супроводжують періодичні вибухи.
"Це все супроводжується такими "бахами", вибухами. С**ка, а**рєть, що ж це таке", – заявила росіянка.
Росіянка бідкалась через пожежу на складі, за якою спостерігала з вікна / Скриншот з відео
Вже станом на 4:43 13 березня російські рятувальники запевнили, що нібито вони локалізували пожежу, станом на 6:25 – ліквідували загоряння.Зверніть увагу! Наразі не відомо, який сам склад ворогів горів. Пропагандисти традиційно заявили, що нібито за адресою загоряння на вулиці Зеленій в 10 домі розміщені тільки логістична компанія "Байкал Сервіс", автосервіс та пункт прокату м'яких меблів. Додамо, що склади там здають в оренду, тож попередньо невідомо, що ще там могли зберігати росіяни. Адже окупанти замовчують, який саме склад насправді згорів.
У Підмосков'ї минулої доби теж було тривожно
У підмосковному селищі Колюбакіне на заводі з виробництва пластику 12 березня спалахнула пожежа.
За даними пропагандистських ЗМІ, мовиться про площу загоряння в 5 тисяч квадратних метрів. У будівлі обвалився дах на площі 3,5 тисячі квадратних метрів.
Пожежа у Підмосков’ї: дивіться відео
Згодом пожежники ліквідували горіння в цеху. За їхніми словами, загрози іншим будівлям не виникало.
Що саме стало причиною пожежі – ворони не написали. Та будемо сподіватись, що наслідки та шкода – масштабні.