У Підмосков'ї розбився пасажирський літак

У Росії впав пасажирський літак. Проте на момент польоту там перебували лише члени екіпажу. Вони всі загинули.

Росіяни заявили, що літак був пустим і загинули лише 3 члени екіпажу. Однак на місце події їдуть з десяток машин "швидкої". Це свідчить про те, що постраждалих може бути в рази більше. МНС Росії та Росавіація вже підтвердили падіння літака в Підмосков'ї. Вони запевняють, що інших жертв немає.

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Подробиці інциденту

Літак "Sukhoi Superjet 100" впав у Коломенському районі Підмосков'я в обід 12 липня, близько 15:00 за московським часом. Він прямував із заводу Луховиці в аеропорт Внуково, зазнав аварії в районі Коломни біля села Апраксіно. Повідомляється, що до падіння він довгий час кружляв у районі Воскресенська.



Траєкторія польоту літака / flightradar

За даними оперативних служб Росії, пасажирів на борту нібито не було, лише 3 члени екіпажу – 2 пілоти та штурман.

Всі троє пілотів, які перебували на борту літака, що впав у Підмосков'ї, загинули,

– повідомили у службах Росії.

МНС Росії запевняє, що літак впав у лісі, тож без інших постраждалих.

Росіяни заявили, що літак був після "ремонту"

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби стверджують, що літак впав під час тестового польоту після "планового ремонту".

Літак належав авіакомпанії "Газпром-Авіа". Повідомляється, що це був перший "імпортозаміщений" зразок російського SJ-100 (SSJ-NEW). У цього літака бортові системи були розроблені та виготовлені в Росії, але двигуни все ще франко-російські SaM146.

Річ у тім, що у Росії не можуть самостійно випускати двигуни SaM146, а також ремонтувати їх. Через санкції співпраця з французами тепер неможливо.

Розслідуванням інциденту займатиметься Міждержавний авіаційний комітет (МАК), за участю фахівців Росавіації.