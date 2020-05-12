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Чи піднімуть ціни на електрику в Україні: відповідь Шмигаля

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Чи піднімуть ціни на електрику в Україні: відповідь Шмигаля
Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

Уряд не планує піднімати тариф на електроенергію для населення у 2020 році. Це – важливе питання, яке зараз узгоджене та перебуває на контролі у президента Зеленського.

Про це під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише 24 канал.

До теми Ціни на електрику у Європі значно нижчі, аніж в Україні, – "АрселорМіттал"

Ми не збираємося цього року змінювати вартість електроенергії для населення,
– сказав Шмигаль.

За його словами, це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом України.

Зауважимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг раніше спростувала інформацію про нібито підвищення тарифів на електроенергію.

Своєю чергою, економістка Вікторія Войціцька в коментарі 24 каналу повідомила, що ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. Таку ситуацію може зумовити ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Електроенергія Новини України Новини політики
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