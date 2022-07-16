Чи піднімуть ціни на газ, електрику та опалення в Україні: відповідь ГТС

У час дії воєнного стану тарифи для населення та бізнесу є незмінними. Після закічнення війни українська економіка переживатиме непрості часи, але уряд навряд дозволить статись катастрофі.

Про це 24 каналу розповів генеральний директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. Він також зазначив, що згідно із позиції президента та прийнятих законів – ціни на тепло та газ поки не зростатимуть.

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"За рішенням Уряду та за законами та позиція президента, який сказав, що тарифи на газ, електрику та теплопостачання, станом на зараз, підвищуватися не будуть" – каже Макогон.

Уряд зараз дуже активно займається підготовкою до опалювального сезону, створює запаси вугілля та газу,

– зазначає Сергій Макогон.

За словами фахівця, буде складно, але урядовці роблять все можливе, аби не було проблем упродовж цієї зими.

Детальніше про ціни на тепло взимку 2022: дивіться відео

росія шантажує Європу газом

Цього року мовиться не про звичайне технічне обслуговування газопроводу, пише Reuters. Слід враховувати вторгнення росії в Україну, західні санкції та обмеження поставок енергоносіїв.

Зазвичай профілактичні роботи, які мають закінчитись 21 липня, проходили непомітно для всіх, крім трейдерів і газової галузі. Однак зараз Європа перебуває в напрузі.

Побоюються, що "газпром" може продовжити період технічного обслуговування або навіть оголосити про постійне припинення поставок. На такі кроки москва може піти задля шантажу.

Нагадаємо, ще до ремонту росія знизила пропускну здатність трубопроводу до 40%.