Підняття цін в Охтирці сприйматимуть як мародерство, – мер

В Охтирці розстрілюватимуть на місці за мародерством. Ним вважатимуть і підвищення цін на товари.

Про це повідомив мер міста Павло Кузьменко. Він звернувся до місцевих жителів.

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За мародерство – розстріл на місці

За його словами, у місті розпочалось мародерство у приватному сектору. Тому якщо хтось із жителів бачить, що люди виїхали, але невідомі особи з'являються, то треба зателефонувати на номери, які будуть розміщені на сторінці мера.

За мародерство – розстріл на місці,

– наголосив Кузьменко.

Також він звернувся до підприємців, які підіймають ціни на харчування. "Хочете заробити? Будь ласка, прийдуть чеченці і заробите на них. А поки що підняття ціни на товари розцінюватиметься також як мародерство", – сказав він.

Звернення мера Охтирки: дивіться відео



Зауважимо, попри те, що Сумщина – один із найактивніших напрямків агресії ворога, Охтирка не має наміру здаватися. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.​

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