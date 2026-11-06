Бив молотом по авто з військовими: 18-річному хлопцю оголосили підозру за сутичку в Борщагівці

18-річному жителю Київщини Івану Паршонкову 6 листопада оголосили про підозру через напад на авто Нацгвардії біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці. За скоєне молодику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це Суспільному розповіла речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак.

Що відомо про хлопця, який отримав підозру?

Слідство з'ясувало, що Іван Паршонков дізнався про блокування підрозділу Нацгвардії та вирішив приєднатися до протестувальників.

Для цього він придбав молот із важким металевим бойком, яким збирався пошкоджувати службові автомобілі.

На місці хлопець разом з іншими учасниками перекривав входи та виходи з приміщення, а також заблокував рух службового транспорту.

За даними прокуратури, це заважало нацгвардійцям переміщатися та виконувати свої обов'язки.

Під час конфлікту підозрюваний кілька разів ударив молотом по автомобілю, всередині якого перебували бійці Нацгвардії. Службова машина зазнала серйозних механічних ушкоджень.

18-річному жителю Київщини оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Солом'янський районний суд обрав запобіжні заходи трьом іншим фігурантам сутичок у Петропавлівській Борщагівці – Валентині Молодій, Тетяні Кіреєвій та Віктору Єні. Усіх їх відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Заворушення у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Заворушення спалахнули 2 листопада через поширення неправдивих повідомлень у соцмережах про нібито утримання та катування людей у будинку, де насправді розташовувався тимчасовий пункт військової частини 3121 Нацгвардії. Чотирьох нацгвардійців, які потребували медичної допомоги, тоді доправили до лікарні.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що зібраний біля території натовп заважав госпіталізації військових.

За його словами, одна з організаторок сутички разом зі спільником вела розвідку будівлі ще за три доби до початку подій, контактуючи з адміністраторами каналів.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський призначив службову перевірку інциденту, до розслідування якої підключилися Офіс військового омбудсмана та Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до сутичок у Петропавлівській Борщагівці.