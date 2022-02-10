Гучна справа про хабар: У НАБУ розповіли про підозри депутату Київради та керівникам підприємств
10 лютого 2022 , 13:26Читать новость на русском
У справі про хабарництво щодо депутата Кивради 6 осіб проходять підозрюваними. Як повідомив глава НАБУ Артем Ситник, 5 з них вже затримали, а 4 вручили підозру.
Мовиться про справу депутата від "Слуг народу" у Київраді Владислав Трубіцина. Про це Ситник розповів на спільному брифінгу САП та НАБУ, інформує 24 канал.
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Затриманим інкримінують одержання неправомірної вигоди
Всі фігуранти, які на нашу думку причетні до корупційної схеми, то всім підозри погоджені,
– додав Ситник.
Усім затриманим інкримінують одержання неправомірної вигоди. Вже після вручення підозри та їх вивчення, перейдуть до обрання запобіжного заходу.
Хто саме брав участь у корупційній схемі:
- депутат Київради, голова комісії з питань благоустрою;
- керівники комунальних підприємств.
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