ВПС США вночі підняли тривогу у Великій Британії через підозрілі дрони над авіабазою

На британській авіабазі Лейкенхіт увечері 13 листопада зафіксували несанкціоновану активність невідомих безпілотників. Військовослужбовці ВПС США оперативно відреагували на загрозу, персонал та літаки бази не постраждали.

Жителі довколишніх населених пунктів чули звуки сирен тривоги, що лунали з території аеродрому. Як передає BBC з посиланням на представника ВПС США, поява дронів у графстві Саффолк не вплинула на літаки чи споруди військового об'єкта.

Що відомо про інцидент

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що служба безпеки американських повітряних сил оперативно нейтралізувала загрозу. Речник відомства додав, що наразі триває координація з усіма профільними структурами для встановлення точних обставин події.

Член парламенту від Західного Саффолка Нік Тімоті після контакту з керівництвом бази заявив про відсутність небезпеки для цивільного населення. Проте політик закликав громадян залишатися пильними.

З огляду на підвищений рівень загрози, я закликаю кожного повідомляти владу про будь-що підозріле або незвичне,

– зазначив Нік Тімоті.

Авіабаза Лейкенхіт є ключовим пунктом базування 48-го винищувального крила ВПС США, відомого як "Крило Свободи". Це найбільший підрозділ американських винищувачів у Європі, який налічує близько 7000 діючих військовослужбовців та чотири бойові ескадрильї.

До слова, раніше цього тижня щонайменше 12 літаків ВПС США залишили сусідню авіабазу Мілденхолл. Серед них зафіксували два паливозаправники Boeing Stratotanker KC-135, один із яких попрямував до Німеччини, а інший сів в аеропорту Прествік поблизу Глазго.

Видання Wall Street Journal повідомило, що виліт американських бортів із Мілденхолла став відповіддю на загрозу з боку Ірану. Водночас уряд Великої Британії на Даунінг-стріт наголосив, що безпека авіабаз залишається найвищим пріоритетом.

Заходи безпеки на базах США посилили після вересневого інциденту на об'єкті Ферфорд, до якого, за словами прем'єр-міністра Енді Бернема, був причетний Іран. Правоохоронці тоді виявили каністри з бензином біля аеродрому, а двом чоловікам висунули офіційні звинувачення. У жовтні американська сторона повністю передислокувала бомбардувальники з Ферфорда.