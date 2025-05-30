Німецький катер, що слідкував за російським судном, супроводжували підозрілі дрони, – ЗМІ

Патрульний катер німецької поліції у Північному морі переслідували підозрілі дрони. Він слідкував на російським вантажним судном.

Інцидент нібито стався після опівночі 17 травня з патрульним кораблем BP 81 Potsdam. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel, що має у розпорядженні непублічну доповідь.

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Російські дрони слідкували за німецьким катером

Патрульне судно BP 81 Potsdam фіксувало переміщення російського вантажного корабля, коли з’явилися сім дронів, які одночасно супроводжували російське судно та патрульний корабель протягом трьох годин.

Через нічний час і відсутність спеціалізованого обладнання встановити тип безпілотників не вдалося. Також залишилось невідомим, чи були дрони запущені з російського судна, чи діяли з іншої точки.

Поліція Німеччини звернулася до бельгійських колег з проханням проінспектувати судно після його прибуття до порту в Бельгії, куди воно прямувало. Огляд не виявив жодних ознак присутності дронів чи підозрілої активності серед екіпажу.

Цей випадок – не поодинокий. Раніше повідомлялося, що в період з 27 лютого по 7 березня над стратегічними об’єктами на півночі та сході Німеччини майже щодня фіксувалися польоти дронів, включаючи великі апарати. Утім, правоохоронцям і військовим майже ніколи не вдається перехопити або ідентифікувати ці пристрої.

В урядових колах вказують, що поліція активно просуває ідею закупівлі систем протидії дронам, але через бюрократичні затримки реалізація цього плану може затягнутися.