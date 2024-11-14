Закликав до діалогу з Росією: нардеп Шевченко отримав підозру у державній зраді

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора оголосили підозру у державній зраді чинному народному депутату України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. У силовому відомстві не називають імені нардепа. Водночас наші джерела підтвердили, що мова про нардепа Євгенія Шевченка.

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За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.



Євгенію Шевченку оголосили підозру / Фото Офіс генпрокурора

Шевченку загрожує до 15 років ув'язнення / Фото Офіс генпрокурора

Шевченко "розганяв" фейки Кремля

Нардеп розповсюджував фейки Кремля щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні – листопаді 2024 року поширював неправдиву інформацію про командування Сил оборони України та настрої всередині суспільства.

В СБУ зазначили, що для "розгону" проросійських наративів нардеп активно використовував власні канали на YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та російських ЗМІ.

"Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", – ідеться в повідомленні.



Шевченко закликав почати "діалог" з Росією / Фото з фейсбуку нардепа

Нардеп їздив до Білорусі

Крім того, нардеп у 2020 – 2023 роках неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом країни та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою вартістю. За цією схемою афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для одержання надприбутків.

Вказують, що для реалізації оборудок нардеп залучав підставних осіб, зокрема, нерезидентів підконтрольних йому фірм.

Важливо! Нардепу повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). В СБУ зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Нардепу загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.