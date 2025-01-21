Готували замах на першого заступника глави МОЗ: підозрюваним обрали запобіжний захід

Київська міська прокуратура обрала запобіжний захід підозрюваним у підготовці вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

Про це стало відомо у вівторок, 21 січня. Чоловіка та жінку триматимуть під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Який запобіжний захід обрав суд

Раніше у Києві правоохоронці запобігли вбивству першого заступника Міністра охорони здоров’я України. Підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря.

Мотивами замаху стала смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Друзі загиблої вважали винним його.

Суд відправив обох підозрюваних під варту без права внесення застави.

За клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури чоловіку та жінці, підозрюваним у підготовці вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що під час передачі грошей за пістолет підозрюваних затримали на гарячому. Раніше правоохоронці задокументували передачу авансу за зброю. За процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури підозрюваним було повідомлено про підозру за замах на вбивство.