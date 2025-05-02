Підозрюваній у нападі на Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. Цей вирок стосується підозри у замаху на вбивство, у неї також є підозра у державній зраді.

Підозрювана каже, що навіть закохалася у замовника вбивства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Нападниці на Стерненка обрали запобіжний захід

Підозрюваній у нападі на активіста та волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід. Її візьмуть під варту до 29 червня без права внесення застави.

Рішення ухвалено стосовно підозри у замаху на вбивство, жінці також висунули підозру у державній зраді.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу тричі на тиждень.

Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Підозрювана перед судом заявила, що Стерненка не знала та за його діяльністю не стежила.

Вона безробітна, має І групу інвалідності, судимостей не має.

Адвокат підозрюваної Анатолій Юрченко розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Підозрювана до замаху готувалася, ходила на курси стрільби. Скільки пострілів у Стерненка зробила – не пам'ятає.

Вона розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у Вайбері представилася працівником СБУ. Ба більше, вона у нього закохалася, хоча особисто і не бачила.

"Мене спочатку залякали, а потім я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась в слова", – каже підозрювана.

Діагностованих психічних захворювань вона не має, натомість має хворі нирки. За її словами, замовники їй обіцяли лікування.

З матеріалів суду випливає, що Стерненко отримав наскрізне верхнє поранення стегна. Також відомо, що наречена Стерненка раніше бачила підозрювану декілька разів.

Нагадаємо, 1 травня о 13:32 Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Нападницю затримали на місці.

Стерненка прооперували, він дістав поранення у ногу, куля вийшла наскрізь, не завдавши значної шкоди.