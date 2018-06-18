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Підозрюваний в організації замаху на Бабченка готовий розкрити мережу схованок зі зброєю

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Борис Герман готовий розкрити мережу схованок зі зброєю в Україні
Борис Герман готовий розкрити мережу схованок зі зброєю в Україні / Фото з вільних мереж

Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка – Борис Герман – готовий показати слідству мережу схованок зі зброєю, нібито придбаною за російські гроші для організації терактів в Україні.

Про це в Апеляційному суді Києва заявив адвокат підозрюваного Євген Солодко, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, раніше на засіданні суду Герман заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" на території України.

"Там (у схованках, – ред.) зберігаються автомати, гранатомети, кулемети Калашникова зі снайперськими прицілами", – зазначив адвокат Германа.

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За словами захисника підозрюваного, Герман зробив заяву щодо готовності свідчити щодо схованок зі зброєю ще 7 червня, проте жодні слідчі дії з того часу щодо нього не проводились.

"Мені відомо щонайменше про три схованки. Зброю до них привозив з фронту зокрема і Цимбалюк", – додав Герман у розмові з журналістами.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що в Києві нібито вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня з'ясувалося, що Бабченко насправді – живий, а інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на журналіста.

30 травня у Києві затримали ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа, якого згодом взяли під арешт на 2 місяці.

Ймовірним замовником замаху на Бабченка є В’ячеслав Пивоварник з оточення президента Росії Володимира Путіна. А виконавцем злочину повинен був стати Олексій Цимбалюк, який і розповів СБУ про підготовку злочину.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини Зброя Новини Росії Теракт
Джерело: 24 Канал
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