Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула обрано запобіжний захід
- Підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі взяли під варту без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення.
- Затриманий Сергій Шалаєв, 46-річний дезертир, підозрюється в умисному вбивстві на замовлення та незаконному володінні вогнепальною зброєю.
В Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. У неділю, 16 березня, підозрюваному у злочині обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
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Ймовірного вбивцю Ганула відправили від варту
У поліції повідомили, що суд задовольнив клопотання слідчих. Підозрюваний у вбивстві Ганула перебуватиме під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Зауважимо, що вбивство Дем'яна Ганула сталося вранці 14 березня в Одесі. Фігуранта затримали після 5 годин пошуків. Ним виявився 46-річний дезертир Сергій Шалаєв. На відео з допиту можна почути, що його звуть Сергій Сергійович. Він 1978 року народження та має військове звання старшого лейтенанта.