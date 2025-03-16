Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула обрано запобіжний захід

В Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. У неділю, 16 березня, підозрюваному у злочині обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Ймовірного вбивцю Ганула відправили від варту

У поліції повідомили, що суд задовольнив клопотання слідчих. Підозрюваний у вбивстві Ганула перебуватиме під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Зауважимо, що вбивство Дем'яна Ганула сталося вранці 14 березня в Одесі. Фігуранта затримали після 5 годин пошуків. Ним виявився 46-річний дезертир Сергій Шалаєв. На відео з допиту можна почути, що його звуть Сергій Сергійович. Він 1978 року народження та має військове звання старшого лейтенанта.