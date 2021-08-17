Підозрюють в ЛГБТ-пропаганді: в Росії прокуратура перевірить поп-іт

Прокуратура Республіки Татарстан перевірить популярну іграшку поп-іт. Все через позов одного з місцевого жителів, який "розгледів" у ній пропаганду ЛГБТ-руху.

Він поскаржився до місцевих правоохоронних органів. Чоловік вважає, що суспільство має реагувати на "цю проблему".

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Прокуратура Татарстану перевірить поп-іт

Еркен Сарсембаеєв розповів, що побачив поп-іт вперше 1,5 роки тому, але тоді не звернув увагу. Втім вже згодом він зрозумів, що кольори цієї іграшки повністю збігаються з "веселковим прапором".

Це прихована агітація чи навіть пропаганда руху ЛГБТ в Росії. Діти починають питати: "А що таке ЛГБТ?,

– зазначив противник Pop It.

Він назвав популярну серед дітей іграшку "повною дурницею". Мовляв, таким чином точно не можна знімати стрес.

До того ж обурений росіянин закликав заборонити продаж поп-іт. Адже нібито такі товари взагалі неприпустимо виробляти.

Прокуратура Татарстану прийняла позов чоловіка. У відомстві вже згодом перевірять, чи справді іграшка пропагує серед дітей ЛГБТ-рух.

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У Росії й раніше закликали заборонити поп-іт