У дворі в Одесі згорів евакуаційний автомобіль військової медикині

В Одесі у дворі багатоповерхівки згорів автомобіль, яким бойова медикиня вивозила поранених із фронту. Пожежа знищила практично усе: медичне обладнання, особисті речі та спорядження, яке жінка передавала синові – військовому медику.

Пожежа сталася вночі просто під будинком, де тимчасово мешкала військова медикиня з Києва. За попередніми оцінками, сума збитків – понад 750 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову БФ "Корпорація монстрів" Катерину Ножевнікову та Facebook-сторінку Наталії Тарасової.

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Згоріло все, що роками рятувало життя

За словами Катерини Ножевнікової, згоріло все життя Наталі – евакуатор, спорядження, медична техніка і навіть речі для її сина, який нині служить на фронті.

Не згоріла тільки кушетка, на якій Наталя вивезла десятки захисників,

– розповіла Ножевнікова.

Салон авто вигорів повністю – знищено дефібрилятор, старлінк, засоби тактичної медицини, військову форму, документи, бандажі, турнікети, в тому числі ті, що були призначені для її сина.

Попри нищівну пожежу, кілька речей залишились неушкодженими: коробка з нагородами, деякі документи, ноші Talon II, шеврони й турнікети, хоч і з опаленою плівкою.

Спалений салон евакуаційного автомобіля медикині Наталії Тарасової / Facebook-сторінка Наталія Тарасова

І це удар не по мені, не по нашій з Денисом Тарасовим власності. Це – пряме влучання внутрішнього ворога в підтримку боєздатності України,

– зазначила Наталія.

Водночас Наталія Тарасова разом із сином почала збір коштів на новий евакуаційний автомобіль. За перші 5 годин вдалося зібрати понад 355 тисяч гривень. Люди долучаються з усієї України.

На місце виїжджали рятувальники, поліція та криміналісти. Триває розслідування обставин можливого підпалу.