На Вінниччині невідомі підпалили зарості, де рибалив хлопчик: у якому стані дитина

У Вінницькій області невідомі підпалили очерет неподалік місцевої водойми. У цей час там рибалив 11-річний хлопчик.

На жаль, дитина отримала опіки. Інцидент трапився у селі Ободівка Гайсинського району Вінницької області.

Дивіться також На Троєщині спалахнула масштабна пожежа: перед тим місцеві чули вибух

Що відомо про інцидент на Вінниччині

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповіли, що 27 березня в селі Ободівка Гайсинського району на Вінниччині невідомі особи підпалили очерет біля місцевої водойми.

У чагарниках ловив рибу 11-річний хлопчик, який опинився в зарослях, охоплених вогнем. Дитина отримала опіки 2 – 3 ступеня,

– розповіли в ДСНС.

Там пояснили, що площа пожежі склала орієнтовно 2,5 гектара.

Рятувальники закликали людей бути свідомими – не палити суху траву чи очерет. Адже це небезпечно для тварин і людей та знищує екосистему.



Чому не можна палити листя / Інфографіка ДСНС

Президентка благодійного фонду "Життя" Оксана Савіцька розповідала, що при згорянні 1 тонни рослинних залишків у повітря вивільняється орієнтовно 9 кілограмів мікрочастинок диму. Цей дим містить пил, окис азоту, чадний газ, діоксини, важкі метали, низку канцерогенних сполук. Детальніше про шкоду від паління трави для людей, тварин та природи – читайте за посиланням.

Важливо Що робити з сухою травою та листям: безпечні рішення

За паління трави штрафують

Спалювання сухої трави за законами воєнного часу. Відповідні зміни у кримінальний кодекс внесли у березні 2022 року. Згідно з ними, до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров'ю, додали й навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років тюрми.

У 2020 році вступив у дію закон, який підвищує штрафи за спалювання трави та сухого листя. Так, мінімальна сума штрафу зросла до 3 тисяч 60 гривень. Наразі штрафи складають:

за забруднення повітря шкідливими випарами – від 30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 гривень;

за пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень;

за порушення пожежної безпеки в лісах для громадян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень;

за порушення пожежної безпеки в лісах для чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень;

за знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень;

за знищення або пошкодження лісу вогнем для чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі;

за самовільний підпал трави для громадян – від 3,06 тисячі до 6,12 тисячі гривень;

за самовільний підпал трави для чиновників – від 15,3 тисячі до 21,42 тисячі гривень;

за підпал трави природно-заповідного фонду для громадян – від 6,12 тисячі до 12,24 тисячі гривень;

за підпал трави природно-заповідного фонду для чиновників – від 21,42 тисячі до 30,6 тисячі гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу