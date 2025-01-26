У центрі Краснодара горіли три ресторани: підпали організував один чоловік

Увечері 25 січня в російському Краснодарі сталася серія пожеж в ресторанах. Підозрюваного в підпалі вже затримали.

Ба більше, там уже заявили про "український слід". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент

За інформацією місцевої влади, о 22:27 спалахнула пожежа в ресторані "М'ясоLove" на вулиці Червона. Невідомий чоловік у камуфляжі кинув рюкзак на підлогу закладу і втік, а сумка моментально спалахнула. Клієнти та персонал самостійно евакуювалися.

Менш ніж через пів години надійшло повідомлення про ще одну пожежу в ресторані "Гусь" на Північній вулиці, лише за 500 метрів від першого. Там персонал самостійно загасив загоряння.

Через 50 хвилин загорілася третя будівля, знову на Красній вулиці. Із усіх будівель загалом евакуювали близько 100 осіб, обійшлося без постраждалих. Працівники закладу "Бумбараш" затримали піромана і передали його співробітникам МВС, які прибули на місце.

Що розповів підозрюваний

За даними слідства, 19-річний житель Дінського району Краснодарського краю під час допиту зізнався – здійснив підпали за вказівкою невідомих шахраїв з України.

Вони буцімто зламали його акаунт у соціальних мережах та погрожували використати персональні дані для скоєння злочинів.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня в Краснодарі також зафіксували підпал. Місцеві супротивники путінського режиму спалили 2 вежі зв’язку поблизу міста.