На Харківщині підлітки від 12 років скоїли вже близько 40 підпалів автомобілів ЗСУ, – ОВА

У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. За ними стоять українські підлітки, завербовані росіянами.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що поліція вже встановила особи всіх паліїв.

Дивіться також Намагався підпалити будівлю ТЦК: на Вінниччині затримали неповнолітнього, який був агентом ФСБ

Підпали авто ЗСУ на Харківщині

Це переважно молодь віком від 12 до 18 років. Вони через телеграм-канали отримують повідомлення від спецслужб Росії, які пропонують за винагороду здійснити підпал того чи іншого об'єкта. За це обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень,

– розповів Синєгубов.

Очільник області звернувся до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди.

До слова, нещодавно очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що за підпалами автівок військових стоїть російське ГРУ. Ворог не може здолати Україну на фронті, тому намагається створити напругу в тилу. Для цього він використовує удари по енергетиці, інформаційну війну, масштабування тем розколу, диверсії.