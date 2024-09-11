Поліція зафіксувала понад 200 підпалів автомобілів військових: більшість зловмисників – діти

Національна поліція України зафіксувала понад 200 випадків підпалів автомобілів українських військовослужбовців. Більш як 50 було здійснено руками неповнолітніх.

Голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції заявив, що ці акти є частиною кампанії ФСБ. Він підкреслив, що поліція активно працює з неповнолітніми, пояснюючи їм наслідки подібних дій.

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Скільки авто військовослужбовців було спалено

Підпали автомобілів військовослужбовців – це конкретно акція ФСБ Росії. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності,

– заявив Вигівський.

Він зауважив, що поліція активно займається роз’яснювальною роботою серед неповнолітніх, пояснюючи їм наслідки таких дій.

Нагадаємо, що нещодавно зловмисники у Дніпрі спалили авто військовослужбовиці 93 ОМБр "Холодний Яр" Аліни Карнаухової. Відомо, що вона прибула до міста у відрядження для налагодження роботи інформаційно-рекрутингового центру бригади, який допомагає пораненим і родинам загиблих.