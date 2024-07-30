Підпали авто українських військових – робота російського ГРУ: у РНБО назвали логіку ворога

Останнім часом активізувалися випадки підпалів автомобілів воїнів Збройних Сил України. У РНБО переконані, що за цим стоїть російська розвідка.

Саме ГРУ вербує для виконання цих задач українських громадян у тилу. Росія хоче домогтися розколу у суспільстві.

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Підпали авто військових

Головна логіка дій Росії зараз – вони не можуть перемогти на фронті, тому намагаються створити напругу в тилу. Удари по енергетиці, інформаційна війна, масштабування тем розколу, диверсії – це все робота їхніх спецслужбістів,

– пише керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Схожі завдання російські агенти виконують й у ЄС. Вони працюють над збільшенням кількості диверсійних атак і намагаються представити українців терористами для жителів ЄС. Їхня мета – зменшити готовність Заходу допомагати Україні.

До слова, 29 липня СБУ повідомила про викриття шістьох чоловіків, які працювали на ФСБ та палили військові автомобілі в Одесі. Зловмисники, які працювали як кур'єри, встановлювали місця паркування військових авто та знищували їх. За два тижні їм вдалося спалити 15 позашляховиків.