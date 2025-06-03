Затримано ще одного чоловіка у справі підпалів будинків прем'єра Стармера, де фігурують українці
- У Лондоні затримали четвертого підозрюваного у справі підпалів, пов'язаних з прем'єром, серед яких фігурують українці.
- Четвертому затриманому 48 років, його заарештували у лондонському аеропорту Станстед.
На початку травня у Лондоні сталися підпали двох будинків та авто прем'єра Кіра Стармера. У справі затримали четвертого підозрюваного.
Серед інших можливих винуватців є українці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на британську поліцію.
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Що відомо про підозрюваних
Дані про четвертого чоловіка, якого заарештували у понеділок, 2 червня, не розголошують.
Лише відомо, що йому 48 років. Затримання пройшло у лондонському аеропорту Станстед.
Спочатку його зупинили відповідно до закону про боротьбу з тероризмом 2000 року, а уже потім заарештували за підозрою у підпалі.
Підозрюваного доправили до поліцейської дільниці Лондона, де він наразі перебуває під вартою.
Іншим трьом прокуратура уповноважила висунути звинувачення.
Серед них:
- 21-річний Роман Лавринович, громадянин України,
- 26-річний Станіслав Карпюк, громадянин Румунії українського походження,
- 34-річний Петро Починок, громадянин України.
Суд над ними пройде 6 червня.