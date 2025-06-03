Затримано ще одного чоловіка у справі підпалів будинків прем'єра Стармера, де фігурують українці

На початку травня у Лондоні сталися підпали двох будинків та авто прем'єра Кіра Стармера. У справі затримали четвертого підозрюваного.

Серед інших можливих винуватців є українці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на британську поліцію.

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Що відомо про підозрюваних

Дані про четвертого чоловіка, якого заарештували у понеділок, 2 червня, не розголошують.

Лише відомо, що йому 48 років. Затримання пройшло у лондонському аеропорту Станстед.

Спочатку його зупинили відповідно до закону про боротьбу з тероризмом 2000 року, а уже потім заарештували за підозрою у підпалі.

Підозрюваного доправили до поліцейської дільниці Лондона, де він наразі перебуває під вартою.

Іншим трьом прокуратура уповноважила висунути звинувачення.

Серед них:

21-річний Роман Лавринович, громадянин України,

26-річний Станіслав Карпюк, громадянин Румунії українського походження,

34-річний Петро Починок, громадянин України.

Суд над ними пройде 6 червня.