Принесла коктейль Молотова: у Росії працівниця комітету юстиції хотіла підпалити військкомат

У Росії днями ширилась акція "підпали військкомат". Одразу в кількох регіонах правоохоронці затримали людей, які намагалися влаштувати диверсії.

За минулу добу, 2 серпня, у Росії у різних регіонах сталося п'ять спроб підпалу військкоматів, один з них намагалася здійснити співробітниця обласного комітету юстиції. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Принесла з собою п'ять пляшок коктейлю Молотова

У російському Волгограді, на вулиці Дегтярьова патруль затримав 31-річну жінку, яка зізналась, що збиралась підпалити військкомат.

Вона прийшла до будівлі, де розташований призовний пункт військового комісаріату Червоножовтневого та Тракторозаводського районів Волгограда. З собою у неї був повний комплект піромана: п'ять півлітрових пляшок з коктейлем Молотова, ґноти, ганчірки, сірники та запальнички.

Дівчина привернула увагу патруля, який охороняв військкомат. Вона ходила колами навколо будівлі, раз у раз заглядала в телефон, позирала на будинок і явно нервувала, смикаючи важкий рюкзак. Охоронці підійшли до неї поспілкуватися. Вона не стала відмовлятися та одразу ж зізналась, що хотіла влаштувати підпал.

Зараз із нею працюють слідчі.

Погрожували проблемами та кредитами

Спроби підпалити військкомати були також і в інших регіонах ворожої країни.

Переважна більшість нападників — жертви телефонних шахраїв. Їм погрожували проблемами чи кредитами, виставляючи атаку на комісаріат вирішенням вигаданих проблем.

Москва

Близько сьомої вечора 53-річній жінці зателефонував невідомий, представився співробітником банку і розповів, що на її ім'я взяли кредит і прямо зараз переказують ці гроші ЗСУ через банкомат, розташований у будівлі військкомату. Для того, щоб зупинити його, необхідно негайно підпалити цей будинок. Жінка взяла пляшку ацетону, підклала під двері комісаріату і підпалила. Все швидко згасили, жінку затримали.

Саратов

69-річну пенсіонерку у вотсапі невідомі завалили погрозами. Вони вимагали підпалити місцевий військкомат та погрожували родичам жінки проблемами із силовиками. Жінку затримали прямо біля будівлі з чотирма коктейлями Молотова, коли вона нібито розмовляла телефоном із куратором, який координував її дії. Нічого підпалити вона не встигла. Її затримали та порушили проти неї кримінальну справу.

Воронезька область

Історія, аналогічна московській, лише головний герой – 65-річний житель Аннинського району. Пенсіонеру сказали телефоном, що на нього взяли кредит на 5,5 мільйона рублів і лиходія прямо зараз потрібно викурити з військкомату шляхом підпалу. Чоловіка затримали до того, як він встиг щось підпалити.

Ленінградська область

76-річний чоловік мало не згорів, закидаючи Всеволожський комісаріат коктейлями Молотова. Його теж обдурив "співробітник ЦП".

Раніше підпали були і в інших областях Росії