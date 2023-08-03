Принесла коктейль Молотова: у Росії працівниця комітету юстиції хотіла підпалити військкомат

3 серпня 2023, 14:23
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У Росії днями ширилась акція "підпали військкомат". Одразу в кількох регіонах правоохоронці затримали людей, які намагалися влаштувати диверсії.

За минулу добу, 2 серпня, у Росії у різних регіонах сталося п'ять спроб підпалу військкоматів, один з них намагалася здійснити співробітниця обласного комітету юстиції. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Принесла з собою п'ять пляшок коктейлю Молотова

У російському Волгограді, на вулиці Дегтярьова патруль затримав 31-річну жінку, яка зізналась, що збиралась підпалити військкомат.

Вона прийшла до будівлі, де розташований призовний пункт військового комісаріату Червоножовтневого та Тракторозаводського районів Волгограда. З собою у неї був повний комплект піромана: п'ять півлітрових пляшок з коктейлем Молотова, ґноти, ганчірки, сірники та запальнички.

Дівчина привернула увагу патруля, який охороняв військкомат. Вона ходила колами навколо будівлі, раз у раз заглядала в телефон, позирала на будинок і явно нервувала, смикаючи важкий рюкзак. Охоронці підійшли до неї поспілкуватися. Вона не стала відмовлятися та одразу ж зізналась, що хотіла влаштувати підпал. 

Зараз із нею працюють слідчі.

Погрожували проблемами та кредитами

Спроби підпалити військкомати були також і в інших регіонах ворожої країни.

Переважна більшість нападників — жертви телефонних шахраїв. Їм погрожували проблемами чи кредитами, виставляючи атаку на комісаріат вирішенням вигаданих проблем.

  • Москва

Близько сьомої вечора 53-річній жінці зателефонував невідомий, представився співробітником банку і розповів, що на її ім'я взяли кредит і прямо зараз переказують ці гроші ЗСУ через банкомат, розташований у будівлі військкомату. Для того, щоб зупинити його, необхідно негайно підпалити цей будинок. Жінка взяла пляшку ацетону, підклала під двері комісаріату і підпалила. Все швидко згасили, жінку затримали.

  • Саратов

69-річну пенсіонерку у вотсапі невідомі завалили погрозами. Вони вимагали підпалити місцевий військкомат та погрожували родичам жінки проблемами із силовиками. Жінку затримали прямо біля будівлі з чотирма коктейлями Молотова, коли вона нібито розмовляла телефоном із куратором, який координував її дії. Нічого підпалити вона не встигла. Її затримали та порушили проти неї кримінальну справу.

  • Воронезька область

 Історія, аналогічна московській, лише головний герой – 65-річний житель Аннинського району. Пенсіонеру сказали телефоном, що на нього взяли кредит на 5,5 мільйона рублів і лиходія прямо зараз потрібно викурити з військкомату шляхом підпалу. Чоловіка затримали до того, як він встиг щось підпалити.

  • Ленінградська область

76-річний чоловік мало не згорів, закидаючи Всеволожський комісаріат коктейлями Молотова. Його теж обдурив "співробітник ЦП".

Раніше підпали були і в інших областях Росії

  • У російському Санкт-Петербурзі 54-річний чоловік нібито підпалив двері військкомату, а також намагався протаранити ворота цієї будівлі на легковій автівці. В одній з районних адміністрацій міста зазначили, що чоловіка нібито затримали, а пожежу ліквідували. 
  • 21-річній студентці педагогічного коледжу Омська буцімто "зателефонували з Києва" і повідомили, що на її ім'я оформили кредит, а кошти забрали собі. Тому, як варіант помсти, ці шахраї нібито запропонували дійти до будівлі банку і підпалити його. Насправді ж за цією адресою був військкомат.
  • У Мурманській області країни-агресорки у середині травня 2023 року молодик також "підпалив" будівлю військкомату. Так, він вибив шибки у вікнах і підпалив раму спеціальною сумішшю, внаслідок чого і стався вибух.
Автор: Северин Трач