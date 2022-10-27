Підприємець та меценат Андрій Мацола отримав подяку від Кирила Буданова

Український бізнесмен та меценат Андрій Мацола на своїй сторінці у Facebook опублікував світлину з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Мацола отримав подяку від ГУР МО за допомогу під час проведення операції з оборони Києва від російських окупантів у березні цього року.

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Подробицями меценат поділився у дописі.

"У березні під час оборони Києва допомогли швидко вирішити одне важливе та термінове питання. Сьогодні отримав подяку особисто з рук Кирила Буданова. Честь допомагати найкращим. Чітко знаємо, у чому ще можемо зараз бути корисними для України. Український патріотичний бізнес зараз працює тільки заради нашої спільної перемоги. Далі буде. Разом – переможемо!" – написав Андрій Мацола.