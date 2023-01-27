Через невиплату зарплат: на підприємствах "Газпрому" та "Роснафти" починаються голодні бунти

Через провальну ситуацію в економіці, яка напряму пов'язана із розв'язаною Путіним повномасштабною війною проти України, російський уряд засекретив більшість звітів. Паралельно з цим увесь пул пропагандистів без вихідних працюють над створенням атмосфери антиукраїнської істерії та замовчуванням проблем.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у російському уряді упродовж грудня та січня підбивали підсумки 2022-го та оновлювали економічні прогнози на 2023 рік. Згідно з документом, поданим фахівцями міністерства розвитку економіки керівництву ворожого кабміну, ситуація у багатьох галузях є вкрай загрозливою для всієї країни-агресорки.

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Окрім безпосередньо можливості колапсу цілої низки гілок економіки, посадовці російського кабміну звернули увагу силовиків на ймовірність протестів на багатьох підприємствах.

На Сахаліні вже відбулися страйки

У звіті, який підбиває підсумки 2022 року, московитські фахівці вказали, що починаючи з вересня, у багатьох пов'язаних із видобутком газу та нафти компаніях дуже сильно зросли протестні настрої. При цьому на Сахаліні в листопаді-грудні одразу на кількох родовищах сталася низка стихійних бунтів через кількамісячну затримку зарплат.

Як виявляється, ще до введення у силу санкцій на обмеження цін на нафту, деякі підприємства "Роснафти" почали обманювати своїх працівників із виплатами ще у вересні. У цьому ж місяці почалися проблеми із зарплатами на місцях видобутку газу, які належать "Газпрому".

У випадку з видобутком нафти невиплати були пов'язані з виходом із ринку західних компаній, а також із фінансовими проблемами російського державного монополіста. Затримки із зарплатами для працівників газовидобувної галузі почалися після того, як "геній" Путін вчинив низку диверсій на "Північному потоці", чим відрізав себе ж від можливості постачати "блакитне паливо" клієнтам.

То ж коли працівники Киринського газоконденсатного, Ромашкінського нафтового родовищ та району "Сахалін-1" зрозуміли, що найближчим часом вони можуть опинитися без роботи, а вся їх галузь, яка раніше приносила чималі гроші, може закритися, на підприємствах почалися стихійні бунти.

Сам факт страйків ретельно приховувався від російського суспільства, адже, на думку кремлівського фюрера, населення не має здогадуватися про якісь проблеми. Тим паче, про те, що лихоманить саме той напрямок, за рахунок якого Росія взагалі існувала.

Зрозуміло, що жоден із "безглуздих і нещадних" бунтів ні до чого не призвів – "суворі" російські чоловіки вислухали обіцянки від керівництва якнайшвидше виплатити всі заборговані суми, після чого розійшлися по робочих місцях. Втім, у мінекономрозвитку зазначили, що оскільки у 2023 році Росія взагалі не зможе заробляти за рахунок продажжу нафти та газу, заборгованість перед працівниками у галузі лише зростатиме. То ж ситуація може повторитися на всіх родовищах, однак вже у насправді загрозливому вигляді. Через це чиновники закликали правоохоронні органи підготуватися до придушення можливих бунтів.

Виробництво зупиняється через брак кадрів

Крім того, у російському уряді констатували, що попри фактичне банкрутство підприємств та величезні показники безробіття, у країні-агресорці до неймовірних показників виросла нестача кваліфікованого персоналу. Пов'язано це здебільшого із мобілізацією, адже всі більш-менш розумні та заможні спеціалісти втекли з країни, а інших держава відправила на фронт.

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Наприклад, у легкій промисловості на підприємствах не вистачає 70% працівників. Майже 40% вакантних робочих місць у машинобудуванні. Саме через це виробники багатьох видів продукцій не здатні забезпечити попит росіян, що призводить до дефіциту деяких товарів. Системно виправити ситуацію, на думку фахівців, росіяни вже не зможуть, бо для цього треба припинити мобілізацію та підвищити загальний рівень освіти у країні. Перше неможливе через бажання фюрера гратися у війну, а друге – через те, що зниження якості освіти серед населення є наслідком довгої та послідовної політики держави. Саме через брак виробників та неможливість вийти на той рівень виробництва, який здатен забезпечити роботу в прибуток, частині виробників у 2023-му році доведеться закритися.

Загалом за 2023 рік, згідно з очікуваннями влади, роботу та стабільний дохід втратять приблизно 10 – 15 мільйонів росіян, що значно погіршить стан економіки країни.

Кожен другий буде менше їсти

Дослідження російської служби статистики, на яку посилалися у звіті працівники мінекономрозвитку, свідчать про те, що кожен третій громадянин Росії у 2022 році почав економити на їжі. При цьому витрати населення на продукти скоротилося лише на 4,3%. Втім, така цифра аж ніяк не відображає реальної ситуації, бо в середньому ціни у російських магазинах зросли вдвічі. Адже це означає, що росіяни почали купувати у два рази менше продуктів.

Більш за все постраждали збіднілі верстви, які і без того ледве накопичували на горілку із хлібом. І навіть попри той факт, що більшість гробових за загиблих синів чи чоловіків отримали якраз представники населення із найнижчими доходами, кількість осіб, що живе за межею бідності збільшилося дуже сильно. Адже у таку лотерею виграли далеко не всі, а держава не визнала загиблими навіть половину зі 100 тисяч "задвухсочених" станом на кінець 2022 року солдатів.

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Через те, що у мешканців Росії вкрай суттєво зменшилася платоспроможність, на цілих 10% обвалився оборот роздрібної торгівлі, а це веде до поступового банкрутства власників середнього та дрібного бізнесу.

Цьогоріч економічний стан країни-агресорки сягне таких від'ємних висот, що економити на купівлі продуктів доведеться кожному другому жителю запорєбріка, а близько 60% росіян не зможуть придбати новий одяг не те що собі, але й навіть дітям.