На підприємстві у Дніпрі – сильна пожежа: перші фото та подробиці ракетного удару

росія вдарила ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа.

Відповідну інформацію повідомили рятувальники. Варто пригадати, що росія атакувала місто ввечері 15 липня.

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Внаслідок атаки по Дніпру виникла пожежа

На промисловому підприємстві – сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки,

– повідомили рятувальники.

Пожежу вони, станом на 00:30 16 липня, ще намагались загасити. Додали, що масштаби руйнувань з'ясовують. За даними рятувальників:

ворог ракетним ударом влучив у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним;

згоріло 2 автомобілі, пошкоджено – ще майже 10;

у житлових будинках поруч вибито вікна та двері.



росіяни вдарили по Дніпру та пошкодили 10 авто / Фото ДСНС



Внаслідок потрапляння ракет росіян згоріло два авто / Фото ДСНС

У ДСНС пригадали, що, за попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені. З них 2 – мають середні ураження, 13 – легкі.

Людей попередили про зміну руху автобусів

У зв'язку з подіями вечора п'ятниці (мовиться про 15 липня – 24 канал), з суботи 16 липня 2022 року вносяться тимчасові зміни у схеми руху автобусних маршрутів 55, 75, 146А, 146Б, 156,

– повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

Там також пояснили, що нову тимчасову схему руху наразі розробляють. Її опублікують після обіду.

"Відповідно, вимушено будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами. Це тимчасова та вимушена міра", – попередили в Департаменті.

Людей закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок у Дніпрі.

Коротко про атаку по Дніпрі

Ввечері 15 липня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що наші військові збили чотири з шести російських ракет.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що росіяни запускали ракети Х-101 з літаків у Каспійському морі.

За даними глава ОВА, загинули троє людей. Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що один з загиблих – водій автобуса одного з міських маршрутів.

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