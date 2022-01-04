Підприємство оштрафували на мільйони гривень за забруднення повітря на Сумщині

Підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" оштрафували. З нього стягли 4 мільйони гривень.

Стягнення у Верховному Суді домоглися прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора. Штраф передбачили через забруднення повітря на Сумщині.

Також читайте Хлорний колапс: "Дніпроазот" Коломойського оштрафували на понад 80 мільйонів

Чому підприємство оштрафували

Підприємство державі завдало значної шкоди через забруднення повітря з 69 стаціонарних джерел. Речовини викидали упродовж 9 місяців, всупереч вимогам законодавства.

Підприємство оскаржило рішення

Подібну діяльність можна проводити тільки після отримання дозволу суб'єктами господарювання.

ДПЗКУ вирішило спробувати уникнути відповідальності та оскаржити рішення про задоволення позову прокурора до суду касаційної інстанції. Водночас суд погодився з доводами прокурора і скаргу залишили без задоволення.

Що відомо про ДПЗКУ

Його створили в серпні 2010 року. ДПЗКУ містить філії лінійних та портових елеваторів, млинів, комбікормових та круп'яних заводів. Усі підрозділи підприємства мають можливість зберігати 3,7 мільйона тонн зернових.

Також читайте 57 мільйонів доларів збитків: керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

Зауважимо, що наприкінці жовтня 2021 року екскерівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" відправили у в'язницю. Він без дозволу власника організував відвантаження зерна, яке було на балансі держкорпорації.

За 3 квартали 2021 року акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримало збитки на суму 327,9 мільйона гривень. Окрім цього, ДПЗКУ увійшла у рейтинг найзбитковіших державних компаній України за результатами першого півріччя 2021 року.

Забруднення повітря в Україні: що відомо

У Києві зашкалює рівень забруднення повітря. В ньому знайшли домішки завислих речовин, діоксид азоту та формальдегіду.

Столиця України увійшла у список міст із найзабрудненішим повітрям. Вище за неї – Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах та Кабул в Афганістані.

У жовтні в Україні запускають проєкт щодо зменшення впливу забрудненого повітря на здоров'я.

Цікаво – Як штрафували порушників карантину: дивіться відео