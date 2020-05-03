Підприємці влаштували протест на Банковій, а згодом рушили до будинку Зеленського: фото

Біля Офісу Президента 3 травня підприємці зібрались на акцію протесту. Близько півтори сотні осіб вимагали дозволити їм працювати під час карантину. Також учасники акції на підтримку малого та середнього бізнесу вирішили поїхати до Володимира Зеленського додому.

На мітинг переважно прийшли фізичні особи-підприємці. Охорона Банкової пропустила їх під саму будівлю Офісу Президента, повідомляє Укрінформ.

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Акція тривала не більше ніж пів години. Усі учасники були одягнуті в маски та дотримувались безпечної дистанції між собою.

Дивіться фото акції протесту під ОПУ: фото Укрінформ

Як інформує Pavlovsky News у фейсбуці, після автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу учасники акції вирішили навідатись до президента додому. Вони приїхали під заміський будинок Зеленського.