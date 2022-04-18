"Підрахуй" в ОАЕ: Ківалов засвітився на курорті в Дубаї
18 квітня 2022 , 22:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Михайла Ткача
Колишній депутат Сергій Ківалов перебуває далеко за межами України. Поки наші героїчні ЗСУ та народ воюють з російськими окупантами, він ніжиться під гарячим сонцем.
Колишній посіпака Віктора Януковича Сергій Ківалов перебуває далеко за межами України. Йому вдалося втекти перед самим початком війни.
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Ківалов в ОАЕ
Як повідомив журналіст Михайло Ткач, 67-річний Ківалов минулого тижня засвітився у Four Season Jumeirah – готелі у Дубаї.
Як стало відомо, колишній голова ЦВК, який намагався сфальсифікувати результати виборів у 2004 році, покинув Україну 22 лютого. Його помітили у Борисполі при посадці на рейс "Київ – Лондон".
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