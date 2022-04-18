"Підрахуй" в ОАЕ: Ківалов засвітився на курорті в Дубаї

Колишній депутат Сергій Ківалов перебуває далеко за межами України. Поки наші героїчні ЗСУ та народ воюють з російськими окупантами, він ніжиться під гарячим сонцем.

Колишній посіпака Віктора Януковича Сергій Ківалов перебуває далеко за межами України. Йому вдалося втекти перед самим початком війни.

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Ківалов в ОАЕ

Як повідомив журналіст Михайло Ткач, 67-річний Ківалов минулого тижня засвітився у Four Season Jumeirah – готелі у Дубаї.

Як стало відомо, колишній голова ЦВК, який намагався сфальсифікувати результати виборів у 2004 році, покинув Україну 22 лютого. Його помітили у Борисполі при посадці на рейс "Київ – Лондон".

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