19:48
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Під*рас ти проклятий, – пенсіонер з Луганщини звернувся до Путіна щодо російського паспорта

      841 Читать новость на русском
      Володимиру Путіну варто послухати послання пенсіонера з Луганщини
      Володимиру Путіну варто послухати послання пенсіонера з Луганщини / Фото з відкритих джерел

      Ігор Книшов – пенсіонер, що мешкає на окупованій Росією території Луганщини. Він дізнався про указ Путіна щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО і вирішив у яскравій формі пояснити лідеру Кремля, чому той "гадюка" і "паскуда".

      Відеозвернення пенсіонера з "ЛНР" до Володимира Путіна оприлюднив журналіст Деніс Казанський у своєму Twitter. 

      Читайте також: Скандальний указ Путіна про паспорти в ОРДЛО: Рада закликала світ посилити санкції проти Росії

      Розлючений пенсіонер обурювався через брехливі "пенсійні обіцянки". Адже російський паспорт Ігор книшов із міста Красний Луч отримав ще три роки тому. При цьому Книшов відмовився від українського громадянства, і таким чином втратив право на пенсію від України. А право отримувати пенсію від Росії – не здобув. Адже паспорт то йому дали, а от прописку – ні.

      Слухай, Путін! Тобі кажу, під*рас ти поклятий! Гадюка! Мр*зь! Паскуда! Мені цей паспорт (громадянина Росії – 24 канал) дали без прописки. А для отримання пенсії потрібна постійна реєстрація, прописка. Я свою пенсію шахтарську чесно заробив!
      – обурливо заявив пенсіонер Книшов.

      "Тим, хто радіє зараз в ОРДЛО, що отримає російський паспорт і російську пенсію, передає привіт пенсіонер Ігор Книшов з міста Красний Луч, що на окупованій Луганщині", – написав Казанський у твіті.

      Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає: 

      – заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України розглядатимуть не довше трьох місяців;
      – особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без іспитів;
      – ці ж особи не зобов'язані відповідати вимозі щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років;
      – основною умовою зміни громадянства за спрощеною процедурою є наявність паспортів псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

      blog_ava
      "Опозиційний блок" заблокував підписання закону про українську мову
      сьогодні
      7649
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Новини Луганська Скандал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стояли за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стояли за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 50
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 1747
      Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      сьогодні , 18:30 Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана
      Дмитро Гнап 464
      Як Рада голосувала за закон про державну мову
      сьогодні , 18:18 Як Рада голосувала за закон про державну мову
      Ірина Поліщук 1114
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук