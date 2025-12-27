Цього ніколи не очікував Кремль, – генерал Годжес про успішні дії України у Росії

У Москві 22 грудня на парковці вибухнув автомобіль генерала та начальника управління оперативної підготовки Генштабу Росії Фаніла Сарварова. Він помер через отримані важкі поранення, і така доля може чекати багатьох російських військових посадовців.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, пояснивши, чому відбуваються такі процеси на території Росії. Він зауважив, які наслідки у російському суспільстві можуть бути від таких подій.

Яке вразливе місце росіян виявив замах на генерала Сарварова?

"Це майбутнє для кожного російського генерала та будь-якої людини, що мала стосунок до воєнних злочинів на все життя, що залишилось. Вони будуть дивитися під машину та через плече, побоюючись, що за ними прийде ГУР", – підкреслив Годжес.

Очевидно, за його словами, що російська влада не може захистити навіть високопоставлених посадовців всередині Москви.

Це факт війни та цього ніколи не очікував Кремль. Це те, що робить український Генеральний штаб – переносить війну на територію Росії, щоб перехопити ініціативу,

– пояснив генерал-лейтенант США у відставці.

Також це психологічний чинник. Чим більше подібних подій відбуватиметься, тим більше, на його думку, це буде виводити росіян з рівноваги.

Зверніть увагу! Генерал-майор Фаніл Сарваров був учасником бойових дій у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. У міноборони Росії він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки. Сарваров контролював бойову підготовку та боєготовність російських військ для війни в Україн.

"Росіяни мають бачити, що вони щоночі вбивають невинних українців за допомогою безпілотників та бомб. І росіяни розплачуються тим, що українці мають можливість здійснювати замахи на російських посадовців збройних сил", – зазначив Бен Годжес.

Він додав, що вважає це частиною того, як Україна перехоплює ініціативу і переносить бій на територію ворога.

Що відомо про підрив автівки російського генерала в Москві?