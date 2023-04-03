Кожен раз може стати для вас останнім, – партизани про підрив авто гауляйтера Якимівки Зубарєва

Вранці 3 квітня у Мелітополі підірвали авто гауляйтера Якимівки Максима Зубарєва. Відповідальність за вибух уже взяли на себе партизани.

Відповідне відео зі зверненням оприлюднили в соцмережах. Партизани з Мелітополя взяли на себе відповідальність за підрив авто гауляйтера Якимівки.

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Партизани взяли на себе відповідальність за підрив авто Зубарєва

Автор відео розповідає, що вранці понеділка хлопці у Мелітополі підірвали відомого колаборанта Максима Зубарєва. Також чоловік зазначає, що зрадник наразі в лікарні. Та додає: "Наші люди вже на місці, тому робота буде завершена".

Хлопчики, ви наступні. Більшу частину часу ви, як щурі, ховаєтеся в Криму, але кожний раз, коли ви приїжджаєте в місто, може стати для вас останнім,

– підкреслили партизани.

До речі, у телеграм-каналах зазначають, заява партизан остаточно налякала колаборантів. Рогов навіть почав волати про те, що Мелітополь нібито став "терористичною столицею".

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Звернення партизан Мелітополя: дивіться відео

Що відомо про підрив авто гауляйтера Якимівки

Про потужний вибух у Мелітополі вранці 3 квітня повідомив міський голова Іван Федоров. Згодом пропагандисти заявили, що під час вибуху автомобіля постраждав Максим Зубарєв. Він обіймав посаду "голови" адміністрації селища Якимівка.

Федоров зазначив, що зрадник пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших.