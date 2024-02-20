Підрив авто представників УДА: в якому стані Альберт Кручинін та його дружина
Представники УДА Наталя та Альберт Кручиніни, які травмувалися внаслідок вибуху авто, перебувають у лікарні. Стало відомо про стан подружжя.
Відомо, що ввечері 19 лютого, біля одного з військових об'єктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували Альберт та Наталя Кручиніни. Про це повідомили в УДА.
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Який стан подружжя
Відомо, що представники УДА Наталя та Альберт Кручиніни наразі перебувають у лікарні у важкому стані. Про це, сьогодні, 20 лютого, повідомив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
Альберт наразі у комі, а Наталя внаслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані,
– повідомив Ярош.
Стан Альберта Кручиніна / Фото УДА
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Поранена після вибуху Наталя Кручиніна / Фото УДА
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За словами Яроша, їм та їхнім дітям забезпечують посилену охорону.
Ярош також зазначив, що внутрішня безпека УДА, в тісній співдії з українськими спецслужбами і правоохоронними органами, працює в посиленому режимі.
Що відомо про підрив автівки Кручиніних
- У селі Гвардійське Одеської області 19 лютого вибухнув автомобіль. Внаслідок цього травмувались Наталя та Альберт Кручиніни. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.
- В Українській добровольчій армії назвали підрив автівки теpоpиcтичним актом.
- Там вважають, що це може бути наслідком діяльності російських ДРГ, тож оголосили винагороду за інформацію про можливих підривників