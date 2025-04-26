У ліквідації російського генерала в Підмосков'ї є дуже цікава деталь

Під Москвою підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Росії Ярослава Москалика. Його автомобіль вибухнув, ймовірно, через встановлений газовий балон.

Журналіст Ренат Давлетгільдєєв у розмові з 24 Каналом розповів, що будинок, де підірвали Москалика, не був звичайним. Його б мали охороняти з набагато більшою пильністю.

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Москалика підірвали не у звичайному районі Підмосков'я

У російському місті Балашиха, що під Москвою, 25 квітня стався вибух автомобіля Volkswagen Golf біля житлового будинку. У результаті загинув росіянин, а саме заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу російських Збройних сил, генерал-майор Ярослав Москалик. Вибух був настільки сильним, що його відкинуло на кілька метрів.

Цікаво, що відбулося це в районі, де живуть високопоставлені військові і не лише. До слова, у 2023 році писали, що цей район є "тихою гаванню", однак зрештою щось пішло не так.

У Росії всі нажахані, замовляють собі чергових охоронців. Думаю, це роблять не лише військові, але й ті, хто так чи інакше мають стосунок до так званої "сво". Мені відомо, що навіть деякі пропагандисти оточили себе машинами з охороною, які ходять з автоматами,

– зауважив Ренат Давлетгільдєєв.

Раніше російська влада з гордістю розповідала, що нібито знайшли організаторів попередніх підривів, однак успішні операції продовжуються. Подібні випадки серйозно впливають на тих людей, хто безпосередньо займається мілітаризацією суспільства у тому чи іншому сенсі.

"Справді, це елітний район. Саме у цьому будинку (біля якого стався підрив Москалика – 24 Канал) отримували квартири офіцери, які працюють у головному штабі міністерства оборони. Тобто цей район мали особливо охороняти, тим паче це майже Москва. Те, що вдається провернути таку потужну й успішну спецоперацію, свідчить, що навіть у Москві не є безпечно", – наголосив журналіст.

Це вже не перший успішний випадок ліквідації російських військових за останній час. Тож неможливість убезпечити навіть високопоставлених окупантів вказує на те, що у Росії просто немає ресурсів для цього. Отже, паніка та страх опинитися у такій же ситуації, як і Москалик, швидко пошириться серед інших.