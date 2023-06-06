Зеленський провів ставку через підрив ГЕС: розвідка озвучила головний висновок

Володимир Зеленський 6 червня провів засідання ставки через підрив Каховської ГЕС. Український лідер, зокрема, заслухав доповідь розвідки.

Український лідер зауважив, що заслухав доповіді військового командування. Під час засідання розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій. Зеленський наголосив: вона – максимальна.

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Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Підрив Каховської ГЕС: що відбувається зараз