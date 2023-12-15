Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: ЗМІ назвали ймовірне ім'я депутата

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Місцеві ЗМІ назвали ім'я фігуранта справи.

Журналісти "Mukachevo.Net" повідомили, що за попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії "Слуга народу". Зауважимо, що у повідомленні поліції Закарпатської області не вказують імені депутата.

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Наразі відомо про 26 поранених через вибух гранати під час засідання сесії на Закарпатті, шестеро потерпілих у тяжкому стані.

Медики реанімують депутата, який власне підірвав гранати.

Підривник живий

Журналіст Віталій Глагола у себе в телеграм теж повідомив деякі дані про імовірного підривника. Зокрема, за його даними, чоловіку 54 роки і він родом із села Кушниця.

За моєю інформацією, підривник – депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії "Слуга Народу" 12 вересня 1969 року народження, який мешкає в селі Кушниця,

– зазначив журналіст, не вказуючи імені депутата.

Журналіст пише, що підривник вижив. І уточнює, що на сесії сільради сьогодні розглядали питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.

Депутат приніс гранати просто в кишенях

У поліції повідомили, що подія трапилася сьогодні близько 11:30. Відомство також опублікувало відео з місця події.

На кадрах видно, як чоловік заходить до кімнати й тримає руки в кишенях. У цей момент люди щось активно обговорюють. Потім депутат дістає з кишень гранати й кидає щонайменше дві на підлогу. За мить лунають вибухи.