Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті розслідує СБУ

На Закарпатті 15 грудня депутат під час засідання сільської радим дістав з кишень гранати та кинув їх у натовп. Правоохоронці вже почали розслідування.

Слідчі Служби безпеки України повідомили у коментарі 24 Каналу, що почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Справою будуть займатися співробітники СБУ.

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Обставини злочину з'ясовують

За інформацією СБУ, дії чоловіка, який вчинив підрив, кваліфікують як терористичний акт.

На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури,

– зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці вживають невідкладних заходів для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема, встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.

Додатково цей злочин розслідує Нацполіція як факт незаконного поводження зі зброєю.

Крім цього, відомо також, що Офіс генпрокурора також розпочав розслідування цього інциденту. На місці працюють керівництво Закарпатської обласної та Хустської окружної прокуратур. Задіяні усі профільні служби, поліцейські, вибухотехніки.

Підрив гранат на Закарпатті: що відомо