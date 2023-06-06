Бабусю виносили на руках: у мережі з'явилися зворушливі кадри евакуації українців на Херсонщині

Вночі 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів Херсонщини, а більш ніж тисяча місцевих жителів мусили евакуюватися з регіону.

Рятувальники та поліція допомагають вибиратися людям з підтоплених районів Херсонської області. Крім цього, правоохоронці просять місцевих жителів, за можливості, забирати з собою своїх улюбленців, адже вони також мають шанс на порятунок.

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Як проходить евакуація населення після підриву Каховської ГЕС

У Національній поліції України показали зворушливий кадр, як один з офіцерів громади Максим Асєєв допоміг літній жінці евакуюватися з села Тягинка на Херсонщині. Поліцейський виніс її на руках.

Поліцейський допоміг евакуюватися літній жінці на Херсонщині / Відео Національної поліції України

Її населений пункт опинився у воді після підриву Каховської ГЕС. У поліції наголосили, що вони намагаються врятувати кожного жителя від наслідків потопу.

У ДСНС також показали, як рятувальники допомагають жителям покинути небезпечні райони Херсонщини. На відео можна побачити, як працівники спецслужби вивозять людей з регіону, та евакуюють літніх людей.

ДСНС допомагає літнім людям покинути підтоплені райони Херсонщини / Відео ДСНС

Деякі з людей намагаються евакуюватися з небезпечних районів самостійно. Так, у мережі з'явилося відео, де чоловік на надувному човні сам гребе через затоплену вулицю.

Чоловік сам евакуюється з затопленого району Херсонщини / Відео з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Більшість людей, що покинули свої домівки через підтоплення, наразі перебувають на залізничному вокзалі в Херсоні. У мережі з'явилися фото, де жителі Корабельного району міста чекають на свою евакуацію.

Жителі Корабельного району Херсона чекають на евакуацію у залізничному вокзалі / Фото "Ґрунту"

Місцеві рятують тварин від потопу

У мережі також з'явилися фото, де місцеві жителі рятують своїх домашніх улюбленців від великої води. На знімках, що опублікувало Суспільне Миколаїв, чоловіки виводять своїх корівок з підтоплених вулиць.



На Херсонщині евакуюють домашніх тварин від потопу / Фото Суспільного

У ДСНС також закликали не кидати свійських тварин напризволяще. Натомість евакуювати їх за можливості чи відпускати з території будинку.



У підтоплених районах Херсонщини місцеві вивозять свою худобу / Фото Суспільного

Також у Суспільному виклали відео, де жительки одного з мікрорайону Херсона із сусідською собакою залишають свою затоплену домівку пішки. Машини вже не пропускають через високий рівень води на вулиці.

Жительки Херсона забрали сусідську собаку з підтопленого району міста / Відео Суспільного

Що робити жителям Херсонщини, які хочуть евакуюватися з підтоплених районів

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Херсонська міська військова адміністрація організувала безкоштовну евакуацію для жителів підтоплених районів. Наразі мешканців вивозять автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших регіонів.

Якщо жителі Херсонщини хочуть отримати додаткову інформацію щодо евакуації, вони можуть звернутися за цими номерами:

"Гаряча лінія" евакуації у Корабельному районі Херсона: +38 099 736 22 30

Міська "гаряча лінія" Херсона: +38 050 040 44 24 або +38 098 958 17 90

Лубінець також зазначив, що жителям старостинських округів він рекомендує звертатися безпосередньо до старости їхнього населеного пункту.

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