Бабусю виносили на руках: у мережі з'явилися зворушливі кадри евакуації українців на Херсонщині
Джерело:Національна поліція України
Вночі 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів Херсонщини, а більш ніж тисяча місцевих жителів мусили евакуюватися з регіону.
Рятувальники та поліція допомагають вибиратися людям з підтоплених районів Херсонської області. Крім цього, правоохоронці просять місцевих жителів, за можливості, забирати з собою своїх улюбленців, адже вони також мають шанс на порятунок.
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Як проходить евакуація населення після підриву Каховської ГЕС
У Національній поліції України показали зворушливий кадр, як один з офіцерів громади Максим Асєєв допоміг літній жінці евакуюватися з села Тягинка на Херсонщині. Поліцейський виніс її на руках.
Поліцейський допоміг евакуюватися літній жінці на Херсонщині / Відео Національної поліції України
Її населений пункт опинився у воді після підриву Каховської ГЕС. У поліції наголосили, що вони намагаються врятувати кожного жителя від наслідків потопу.
У ДСНС також показали, як рятувальники допомагають жителям покинути небезпечні райони Херсонщини. На відео можна побачити, як працівники спецслужби вивозять людей з регіону, та евакуюють літніх людей.
ДСНС допомагає літнім людям покинути підтоплені райони Херсонщини / Відео ДСНС
Деякі з людей намагаються евакуюватися з небезпечних районів самостійно. Так, у мережі з'явилося відео, де чоловік на надувному човні сам гребе через затоплену вулицю.
Чоловік сам евакуюється з затопленого району Херсонщини / Відео з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Більшість людей, що покинули свої домівки через підтоплення, наразі перебувають на залізничному вокзалі в Херсоні. У мережі з'явилися фото, де жителі Корабельного району міста чекають на свою евакуацію.
Жителі Корабельного району Херсона чекають на евакуацію у залізничному вокзалі / Фото "Ґрунту"
Місцеві рятують тварин від потопу
У мережі також з'явилися фото, де місцеві жителі рятують своїх домашніх улюбленців від великої води. На знімках, що опублікувало Суспільне Миколаїв, чоловіки виводять своїх корівок з підтоплених вулиць.
На Херсонщині евакуюють домашніх тварин від потопу / Фото Суспільного
У ДСНС також закликали не кидати свійських тварин напризволяще. Натомість евакуювати їх за можливості чи відпускати з території будинку.
У підтоплених районах Херсонщини місцеві вивозять свою худобу / Фото Суспільного
Також у Суспільному виклали відео, де жительки одного з мікрорайону Херсона із сусідською собакою залишають свою затоплену домівку пішки. Машини вже не пропускають через високий рівень води на вулиці.
Жительки Херсона забрали сусідську собаку з підтопленого району міста / Відео Суспільного
Що робити жителям Херсонщини, які хочуть евакуюватися з підтоплених районів
Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Херсонська міська військова адміністрація організувала безкоштовну евакуацію для жителів підтоплених районів. Наразі мешканців вивозять автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших регіонів.
Якщо жителі Херсонщини хочуть отримати додаткову інформацію щодо евакуації, вони можуть звернутися за цими номерами:
- "Гаряча лінія" евакуації у Корабельному районі Херсона: +38 099 736 22 30
- Міська "гаряча лінія" Херсона: +38 050 040 44 24 або +38 098 958 17 90
Лубінець також зазначив, що жителям старостинських округів він рекомендує звертатися безпосередньо до старости їхнього населеного пункту.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС росіянами
- Окупанти вночі 6 червня підірвати греблю на Каховській ГЕС і спровокували екологічну катастрофу в Херсонській області. За тиждень до цього теракту Кремль наказав припинити розслідування аварій через "воєнні дії".
- Після підриву дамби у Дніпрі піднявся рівень води. Після цього почали змиватися мінні поля на лівому березі річки, а міни прибиватися їх до Правобережжя Херсонщини.
- У Херсонській області почалася евакуація населення через затоплення. На жаль, вода повністю затопила зоопарк "Казкова Діброва" у Новій Каховці. На його території перебували 300 тварин, однак більшість не змогли евакуювати.