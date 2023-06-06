Путін грає в ядерну гру з атомними електростанціями, – в Єврокомісії відреагували на підрив ГЕС

В Єврокомісії відреагували на підрив Каховської ГЕС в Україні. Зокрема, чиновники вкотре засудили російську агресію та пообіцяли допомогти українцям.

Про це кореспондентці 24 Каналу розповів речник Єврокомісії Петро Стано. За його словами, детальна інформація про допомогу Україні з'явиться згодом.

Дивіться також Зеленський провів засідання РНБО, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

Підрив ГЕС – нова ознака ескалації

Стано стверджує, що незабаром Верховний представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич зроблять спільну заяву щодо чергового жорсткого нападу Росії.

Але я вже можу сказати, що знищення Каховської ГЕС виводить цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури та цивільних осіб в Україні на безпрецедентно новий рівень. ЄС рішуче засуджує варварську атаку на об'єкт інфраструктури,

– зазначив речник Єврокомісії.

Він також додав, що в організації сприймають підрив Каховської ГЕС як нову ознаку ескалації, яка доводить жахливий і варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня.

Стано наголосив на тому, що російський диктатор Путін не соромиться використовувати голод як зброю, енергію як зброю, навіть зиму він зробив зброєю.

"Він грає в ядерну гру з атомними електростанціями в Україні", – підкреслив речник.

ЄС виділить допомогу постраждалим українцям

Як зазначається, під час офіційної заяви єврокомісар Ленарчич та Верховний представник Боррель оголосять деталі щодо допомоги від ЄС на фоні підриву Каховської дамби.

Єврокомісар Янез Ленарчич провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, щоб краще зрозуміти збитки та запевнити у негайному реагуванні ЄС, як тільки будуть визначені потреби.

"Координаційний центр Європейської Комісії з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) активно стежить за ситуацією і перебуває в тісному контакті з ДСНС України. Україна може звернутися за допомогою в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), який готовий надати підтримку в цій надзвичайній ситуації", – сказав речник Єврокомісії з питань гуманітарної допомоги Балаж Уджварі.

Координаційний центр Європейської Комісії з реагування на надзвичайні ситуації вже звернувся до держав-членів та держав-учасниць Механізму цивільного захисту ЄС з проханням розглянути можливість надання допомоги та привести відповідні сили й засоби реагування на надзвичайні ситуації в стан готовності.

Окупанти підірвали каховську ГЕС: що відомо на цей момент