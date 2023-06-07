Ще вчора там засинали з вірою у завтра: який зараз має вигляд Південь України – моторошні відео

Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Населені пункти йдуть під воду. Без домівок залишаються тисячі людей. На щастя, даних про загиблих немає. Однак понад 100 людей опинилися у лікарнях.

Загарбники розуміють, що у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях, й намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ. Водночас ворог не зупинить українців.

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Україна збирається подати позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Злочин, який скоїли російські загарбники, спричинив серйозні природні, суспільні та гуманітарні виклики.

Цілі населені пункти йдуть під воду. Люди змушені евакуйовуватися зі своїх осель. Домашніх улюбленців виносять на руках. Ціле життя доводиться вмістити в одну валізку або рюкзак.

Вода продовжує прибувати. Українців вже попередили, що пік лиха варто очікувати вранці 7 червня. Через декілька днів Каховське водосховище, на жаль, припинить своє існування.

Вода продовжує прибувати: дивіться відео Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України

Внаслідок підриву Каховської ГЕС місто Олешки фактично повністю опинилися під водою. Вода прибуває у житлові будинки.

У Новій Каховці вода затопила зоопарк "Казкова діброва". Там мешкали близько 300 тваринок. На жаль, майже всі вони – загинули. Врятуватися могли хіба лебеді та качки.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України

Нова Каховка – одне з міст, яке постраждало найбільше. На жаль, зв'язку з ним немає. У Херсонській ОВА повідомили, що окупанти його глушать.

Вода ще не сягнула свого піку: дивіться відео Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України

Кадри з місця лиха шокують : дивіться відео Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України

Що відбувається після підриву Каховської ГЕС / Кадри з супутника

Наслідки воєнного злочину Росії / Фото Євгена Малолєтки для Associated Press

Україна вистояла. Знавіснілі окупанти не мають жодного шансу. Українські захисники повернуть всі тимчасово окуповані населені пункти. Туди повернуться тепло та безпека.