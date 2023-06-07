Підрив Каховської ГЕС: дамба, найімовірніше, була підірвана зсередини

Росіяни у ніч проти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. У Кремлі вже встигли звинуватити у всьому Україну. Але експерти припускають, що дамбу таки підірвали зсередини.

До такого висновку дійшли експерти з техніки та боєприпасів. На їхню думку, Каховська ГЕС зазнала таких колосальних руйнувань, ймовірно, через закладену всередину вибухівку.

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ГЕС, швидше за все, вибухнула зсередини

У виданні NYT звернули увагу також на послідовність позиції України, а також хаотичні заяви з боку Росії. Наша держава відразу ж наголошувала на тому, що росіяни підірвали Каховську ГЕС зсередини.

Тим часом у Кремлі робили "суперечливі коментарі". Ба більше, навіть встигли заявити про "свідомий саботаж з боку української сторони".

Експерти зауважили, що наявні у них докази досить обмежені. Але, найімовірніше, вони свідчать таки про те, що споруду підірвали зсередини. Вони також зазначили, що на вибух такої сили мало б піти кілька сотень кілограмів вибухівки.

Водночас підкреслили, що зовнішня детонація бомбою або ракетою не дали б такого результату. Для цього знадобилася б "вибухівка у багато разів більша".

"Ви будете обмежені тим, скільки може нести боєголовка. Навіть пряме влучання може не зруйнувати дамбу", – казав професор техніки та експерт з вибухових речовин з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Нік Глумак.

Речниця ОК "Південь" в ефірі "Радіо Свобода" також спростувала байку росіян про буцімто ракетний удар. За її словами, "це видно навіть за характером пошкоджень, зовнішнім виглядом самої дамби". Вона наголошує на тому, що дамбу підірвали зсередини.

Усі ці заяви підтверджують гіпотезу фізика Річарда Кортадо. Він, посилаючись на дані магнітометра у Бухаресті, заявив, що це таки був вибух. За його словами, пристрої зафіксували його тоді, коли і стало відомо про підрив дамби. Натомість такі показники неможливо було б зняти, якби це був просто ракетний удар або, що ще смішніше, саморуйнування Каховської ГЕС.