Важко усвідомлювати, що це не просто луг: як зараз виглядає дно Каховського водосховища

У ніч проти 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС. Там, де раніше було надзвичайно багато води, зараз – справжні луги. Саме таким стало дно водосховища.

В Офісі Президента підкреслили, що глобальні лідери повинні діяти негайно. За словами Андрія Єрмака, це необхідно зробити, щоб "запобігти новим катастрофам".

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Росія вчинила екоцид

Каховське водосховище… Росія вчиняє акти екоциду в Україні – і результати завдадуть шкоди всьому світу,

– констатував він.

Глава ОП поспілкувався про наслідки підриву Каховської ГЕС з ексвіцепрем'єр-міністром, колишнім міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем. З нею очолюють Міжнародну робочу групу щодо екологічних наслідків війни.

Як тепер виглядає дно Каховського водосховища: дивіться відео

"Росія навмисно вдарила по українському довкіллю: річкам, лісам і полям. Багато природних заповідників України – наш тваринний і морський світ, вода та вражаюче біорізноманіття – постраждали", – наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що реальністю стали токсини, глобальна продовольча безпека, якій загрожують наслідки підриву Каховської ГЕС. Також не варто забувати про загрозу ядерної катастрофи на ЗАЕС, яка досі перебуває під окупацією Росії.

Екологічна безпека у "Формулі миру"

На цьому наголосив глава ОП. Він зазначив, що у стратегії президента, яка складається з 10 пунктів, акцент на захисті довкілля.

Наша міжнародна група, до складу якої входять українські високопосадовці та відомі міжнародні діячі, робить все, щоб підштовхнути Україну та міжнародну спільноту до конкретного визначення того, як це може статися,

– додав він.

За словами Андрія Єрмака, відбудова нашої держави та її галузей повинна ґрунтуватися на екологічних цілях. Глава ОП наголошує, що відновлення довкілля потребуватиме потужної підтримки з боку міжнародної спільноти.

Наостанок повернімося до наслідків підриву Каховської ГЕС. Поки саме водосховище нагадує величезний луг, у Голій Пристані все ще стоїть вода. На жаль, окупований населений пункт на Херсонщині продовжує потерпати від підтоплення.