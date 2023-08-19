Чи можливо відновити греблю Каховської ГЕС: глава МВС Клименко відповів

Підрив греблі Каховської ГЕС з боку російських окупантів став злочином проти природи всього світу. Водночас у Міністерві внутрішніх справ зазначають, що дамбу неможливо відновити.

Власне, ще 6 червня загарбники зруйнували загату, яка стримувала воду в Дніпрі, дозволяла функціонувати гідроелектростанції та утворювала так зване Каховське море. Разом з тим очільник МВС Ігор Клименко заявив, що об'єкт не вдасться відновити.

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Непоправні наслідки підриву ГЕС

За словами посадовця, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там проживало близько 875 тисяч людей:

34 особи загинули;

28 – дістали поранення;

39 – вважаються зниклими безвісти;

Однак варто сказати, що завдяки діям відповідних служб було врятовано 716 людей. Серед них 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню,

– наголосив Клименко.

Окрім того, міністр внутрішніх справ зазначив, що поліцейські обстежили у постраждалих районах уже 11 тисяч квартир та 2,5 тисячі приватних будинків.

"Підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на Півдні нашої держави. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. До цього підвозу води людям залучено 75 одиниць техніки", – йдеться у джерелі.

Зверніть увагу! Через підрив ГЕС зросла мінна небезпека на українських узбережжях в декілька разів. Особливо обачними слід бути, як не дивно, жителям Одеської та Миколаївської областей.

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